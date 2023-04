BANGKOK: Thailands heiße Jahreszeit nähert sich ihrem Ende, da die Regenzeit Mitte Mai beginnen wird, so das Meteorologische Amt. Die heiße Jahreszeit erreichte ihren Höhepunkt am 15. April 2023, als die Temperatur in Tak einen Rekordwert von 44,6°C erreichte.

Der stellvertretende Generaldirektor Thanasit Iam-ananchai erklärte, dass die täglichen Hitzeindizes oder „gespürten Temperaturen“ am kommenden Wochenende in bestimmten Regionen wie dem Bezirk Bang Na in Bangkok, dem Bezirk Sattahip in Chonburi und Phuket bedenkliche Werte erreichen werden. Khun Thanasit führt dies auf die Nähe zum Meer und die erhöhte Luftfeuchtigkeit in diesen Küstenregionen zurück.

Der Hitzeindex, der angibt, wie sich die Temperatur für den menschlichen Körper anfühlt, wenn die relative Luftfeuchtigkeit mit der Lufttemperatur kombiniert wird, kann ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko darstellen, wenn er 40°C übersteigt. Khun Thanasit warnt davor, dass Menschen unter diesen Bedingungen in Ohnmacht fallen oder einen Hitzschlag erleiden können.

Am kommenden Freitag und Samstag (28.–29. April 2023) wird in den nördlichen Regionen Thailands mit heißem bis sehr heißem Wetter und tagsüber mit Dunst gerechnet. Es wird erwartet, dass Süd- und Südostwinde den südlichen Nordosten, die südliche Zentralebene und den Osten des Landes beeinflussen werden, begleitet von vereinzelten Gewitterschauern und böigen Winden im nördlichen Landesteil.

Für Bangkok und Umgebung wird heißes Wetter mit Dunst während des Tages vorhergesagt, wobei die Temperaturen die ganze Woche über hoch bleiben werden. Vor allem am kommenden Sonntag (30. April) und Montag (1. Mai 2023) könnten die Temperaturen zwischen 32 und 38 °C liegen.