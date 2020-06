Von: Björn Jahner | 18.06.20

HUA HIN: Gute Nachricht für Genießer authentischer Schweizer Küche: Mit Heidi's Garden Restaurant hat ab Freitag, 19. Juni 2020 wieder eines der bekanntesten Auslandsschweizer Restaurants im Herzen von Hua Hin geöffnet.

Wie auch in Vor-Corona-Zeiten werden den Gästen Schweizer, europäische und thailändische Speisen zum ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis in einem sauberen Umfeld und in gemütlicher Gartenatmosphäre geboten. Weitere Informationen finden Sie auf Heidi’s Webseite.

• Öffnungszeiten (ab 19. Juni 2020): Täglich von 16.00–22.00 Uhr.

Heidi's Garden Restaurant, 2/1 Poolsuk Road, Hua Hin. Standort auf Google Maps.