Archivbild: The Nation

CHIANG RAI: Ein Waldbrand hat im Doi-Tung-Gebirge in Chiang Rai mehr als 600 Rai Wald niedergebrannt, was von den Einheimischen als die schlimmste Katastrophe dieser Art seit zwei Jahrzehnten bezeichnet wurde.

Das Feuer brach am Mittwoch um 15.00 Uhr aus, nachdem ein Hochspannungskabel auf getrockneten Bambus gefallen war und die Feuersbrunst ausgelöst hatte. Starke Winde verschlimmerten die Situation, so dass sich das Feuer schnell durch die örtlichen Feuerbarrieren ausbreiten und mindestens 500 Hektar Land verwüsten konnte.

Die Waldbrandkontrollstation Pa Doi Tung eilte zusammen mit lokalen Beamten, der Pha Muang Task Force, Freiwilligen und acht Löschfahrzeugen zum Einsatzort, um den Waldbrand an der Grenze zwischen Thailand und Myanmar in der Nähe von Ban Pha Bue und Ban La Ba in Mae Fa Luang zu löschen und einzudämmen. Um 23.40 Uhr war das Feuer Berichten zufolge zu 70 Prozent eingedämmt.

Die Pha Muang Task Force setzte ebenfalls Beamte ein, um den Brand an der Straße von Ban La Ba einzudämmen. Der Leiter der Station, Piyapong Sornchai, sagte, dass die Beamten versuchten, das Feuer einzudämmen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, und mit Hilfe zweier lokaler Dörfer natürliche Feuerbarrieren wie den Lam Huay Bach und eine nahe gelegene Kaffeeplantage verstärkten.

Außerdem versprühten die Beamten an bestimmten Stellen Wasser, um ein Übergreifen des Feuers auf wichtige Sehenswürdigkeiten zu verhindern. Die Einheimischen sprachen von dem schlimmsten Waldbrand seit 20 Jahren. Es werden Luftaufnahmen gemacht, um den Schaden zu begutachten, wobei 600 Hektar stark betroffen sein dürften.

Mehr als 100 Beamte werden eingesetzt, um das Gebiet zu durchkämmen und mit Hilfe von Luftunterstützung Wasser an der gleichen Stelle abzulassen, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, sagte Khun Piyapong.

Neben dem Doi Tung brannten auch der Doi Jorrakhe im Bezirk Mae Chan und Pa Doi Phra Bat im Bezirk Mueang, obwohl die Brände in diesem Gebiet lokalen Berichten zufolge inzwischen zu 70 bis 80 Prozent eingedämmt wurden. Das Feuer verbrannte auch den Wald im Doi-Luang-Nationalpark in der Nähe von Ban Tham Pa Sang im Bezirk Phan.

Der stellvertretende Gouverneur von Chiang Mai, Chatchawan Panya, erklärte, dass die Provinz in letzter Zeit große Anstrengungen unternommen habe, um die rekordverdächtigen Smogprobleme zu bekämpfen. Trotz strenger Maßnahmen gebe es aber immer noch an vielen Stellen in der Provinz illegale Verbrennungen.

Chiang Mai hatte in den letzten drei Wochen die weltweit schlimmste Luftverschmutzung, mit PM2,5-Werten von durchschnittlich 332 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Einem Bericht über die Luftverschmutzung zufolge wurden 233 Hotspots in Nationalparks, geschützten Wäldern, landwirtschaftlichen Flächen von Sor Por Kor und in nahe gelegenen Gemeinden festgestellt.