BANGKOK: In weiten Teilen Thailands wird es von Sonntag bis zum kommenden Donnerstag (16.–20. Juli 2023) aufgrund eines starken Monsuntrogs heftige Regenfälle geben, teilte das Meteorologische Amt am Freitag (14. Juli 2023) mit.

Nach Angaben der Wetterbehörde wird der starke Monsuntrog ab Sonntag vom Norden in den Nordosten und die obere Zentralregion Thailands ziehen, bevor er sich über dem oberen Südchinesischen Meer zu einer aktiven Tiefdruckzelle entwickelt. Währenddessen herrscht über der Andamanensee, dem Süden und dem Golf ein ziemlich starker Südwestmonsun.

Diese Bedingungen werden zu starken Regenfällen im ganzen Land führen, mit vereinzelten sehr starken Regenfällen im Norden, Nordosten und in der Zentralregion, einschließlich dem Großraum Bangkok, sowie im Osten und im Süden.

Das Meteorologische Amt warnte die Bevölkerung vor schweren Unwettern, die Sturzfluten und Überschwemmungen verursachen könnten, insbesondere entlang von Wasserstraßen und in der Tiefebene. Autofahrer sollten bei Unwettern besondere Vorsicht walten lassen.

Ebenfalls von Sonntag bis nächsten Donnerstag wird es in der Andamanensee und im oberen Golf zu starken Winden und hohem Seegang von 2 bis 3 Meter kommen, bei Gewittern sogar über 3 Meter. Kleine Boote in der Andamanensee und im oberen Golf sollten in dieser Zeit in den Häfen bleiben und auf die Wettervorhersagen achten.