BANGKOK: Das Meteorologische Amt hat Warnungen vor heftigen Regenfällen in den nördlichen, nordöstlichen und zentralen Regionen sowie vor extrem starkem Regen in Teilen der östlichen und südlichen Regionen herausgegeben.

Die Menschen in diesen Gebieten sollten sich vor den Gefahren in Acht nehmen, die mit dem starken Regen verbunden sind, einschließlich plötzlicher Überschwemmungen und des Abflusses von Schlammlawinen aus den Wäldern, vor allem in hügeligen Gebieten und tief liegenden Gebieten.

Im oberen Teil des Golfs von Thailand und im oberen Teil der Andamanensee werden starke Winde erwartet, mit Seegang von 2 bis 3 Metern in Gebieten mit Gewittern und an einigen Stellen von mehr als 3 Metern. Kleine Schiffe in diesen Gebieten sollten Vorsicht walten lassen und das Fahren in Stürmen meiden.

Der Taifun Haikui im Südchinesischen Meer wird sich vom 4. bis 5. September 2023 auf die Südküste Chinas zubewegen. Es wird nicht erwartet, dass dieser Taifun direkte Auswirkungen auf das thailändische Wetter haben wird.