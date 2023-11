Heftige Regenfälle in Thailands Süden

BANGKOK: Das Meteorologische Amt hat am Donnerstag (2. November 2023) eine offizielle Wetterwarnung für Thailand herausgegeben. Im Norden des Landes sind Morgennebel und zunehmende Regenfälle zu verzeichnen, während die südliche Region von heftigen Regenfällen betroffen ist, die eine akute Überschwemmungsgefahr und schnelle Abflüsse in den Wäldern mit sich bringen.

Die Ursache für diese Wetterlage liegt im Nachlassen des Hochdrucksystems und der kalten Luftmasse, die zuvor den nördlichen Teil Thailands dominierten, sowie dem Einfluss der östlichen Winde, die über Thailand, den Golf von Thailand und die Andamanensee wehen.

Im Norden Thailands führt diese Wetterlage zu Morgennebel und ansteigenden Regenfällen, während in der südlichen Region starke Niederschläge anhalten, insbesondere in bestimmten Gebieten. Die Bevölkerung in den südlichen Regionen wird dringend dazu aufgerufen, besondere Vorsicht walten zu lassen, da starke Regenfälle und Stauungen in den Flüssen plötzliche Überschwemmungen und rasche Abflüsse in den Wäldern verursachen können.

Besondere Aufmerksamkeit sollte auf Gebiete entlang von Berghängen, Wasserläufen und niedrig gelegenen Regionen gelegt werden. Reisenden wird geraten, erhöhte Vorsicht walten zu lassen, insbesondere bei Reisen durch Gebiete mit Gewittern.

Gewitterstürme sind in der nördlichen Region zu erwarten, wobei etwa 20 Prozent des Gebiets betroffen sein wird, insbesondere in den Provinzen Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai und Tak. Die Temperaturen werden zwischen 21 und 23 Grad Celsius liegen, wobei die Höchsttemperaturen bei 31 bis 34 Grad Celsius erwartet werden.

In der nordöstlichen Region wird Morgennebel auftreten, und etwa 10 Prozent des Gebiets wird von Gewittern heimgesucht, vor allem in den Provinzen Buriram, Surin, Sisaket und Ubon Ratchathani. Hier werden die Tiefsttemperaturen zwischen 21 und 23 Grad Celsius liegen, während die Höchsttemperaturen bei 32 bis 33 Grad Celsius erwartet werden.