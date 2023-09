Dunkle Regenwolken über Koh Larn am Freitag. Foto: Jahner

BANGKOK: Nach Angaben des Meteorologischen Amts wird es am Samstag (16. September 2023) in allen Regionen des Landes zu vereinzelten Regenfällen kommen, da ein starker Monsuntrog über dem Norden, der oberen Mitte und dem Nordosten Thailands und ein Tiefdruckgebiet über dem unteren Norden liegt. In fast allen Regionen werden heftige Regenfälle erwartet, hieß es.

Sturzfluten und überlaufende Wasserwege in der Nähe von Ausläufern und niedrig gelegenen Gebieten seien ein großes Problem, sagte das Meteorologische Amt und fügte hinzu, dass Autofahrer während der Gewitterschauer vorsichtig fahren sollten.

Der Seegang wird in der oberen Andamanensee und im oberen Golf von Thailand durchschnittlich zwischen einem und zwei Metern betragen, könnte aber bei Gewitterschauern aufgrund des mäßigen Südwestmonsuns in der Region zwei Meter übersteigen, so die Meteorologen. Alle Schiffe sollten mit Vorsicht fahren und Gewitterschauer meiden, riet die Wetterbehörde.

Das Meteorologische Amt hat die folgenden Provinzen aufgelistet, die von starken Regenfällen betroffen sein werden: Norden: Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Phayao, Nan, Phrae, Uttaradit, Sukhothai, Tak, Kamphaeng Phet, Phitsanulok, Phichit, und Phetchabun.

Nordosten: Loei, Nong Khai, Nong Bua Lamphu, Udon Thani, Chaiyaphum Khon Kaen, Maha Sarakham, Nakhon Ratchasima, und Buriram.

Zentral: Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chainat, Singburi, Ang Thong, Lopburi, Saraburi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Kanchanaburi und der Großraum Bangkok.

Osten: Nakhon Nayok, Prachinburi, Chachoengsao, Chanthaburi und Trat.

Süden: Chumphon, Surat Thani und Nakhon Si Thammarat, Ranong, Phang-nga und Krabi.