BANGKOK: Wie das Meteorologische Amt am Montag (21. August 2023) mitteilte, werden heute voraussichtlich 45 Provinzen im ganzen Land, darunter auch Bangkok und die umliegenden Gebiete, von heftigen Regenfällen heimgesucht.

Die verstärkten Regenfälle, die vor allem in hügeligen Gebieten in der Nähe von Wasserstraßen und in niedrig gelegenen Gebieten zu Sturzfluten und Überschwemmungen führen könnten, sind auf einen Monsuntrog zurückzuführen, der durch die nördlichen und oberen nordöstlichen Regionen zieht und sich mit einem Tiefdruckgebiet an der zentralen Küste Vietnams verbindet.

Der Seegang in der Andamanensee und im Golf von Thailand wird mäßig sein und in der oberen Andamanensee und im Golf von Thailand auf 1 bis 2 Meter ansteigen, bei Gewittern auch höher.