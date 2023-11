BANGKOK: In den meisten Provinzen Thailands wird es am Dienstag (21. November 2023) zu einem leichten Temperaturanstieg kommen, da sich das Hochdruckgebiet über dem Land weiter abschwächt.

In den nördlichen, nordöstlichen und zentralen Regionen, einschließlich dem Großraum Bangkok, sowie in den östlichen Regionen gestaltete sich heute der Morgen jedoch weiterhin kühl und neblig. Den Bewohnern dieser Gebiete wird empfohlen, aufgrund der wechselnden Wetterbedingungen auf ihre Gesundheit zu achten und besonders vorsichtig auf den Straßen zu fahren.

Der mäßige Nordostmonsun herrscht weiterhin über dem Golf von Thailand und der südlichen Region, was dazu führt, dass einige tiefer gelegene Teile der südlichen Region von heftigen Regenfällen heimgesucht werden. In den südlichen Gebieten des Golfs von Thailand werden 2 Meter hohe Wellen erwartet, bei Gewittern noch höher. Die Andamanensee wird ruhiger sein, mit Seegang von etwa 1 Meter.

Den Menschen in der südlichen Region wird geraten, sich vor den Gefahren durch starke und aufgestaute Regenfälle in Acht zu nehmen, die zu plötzlichen Überschwemmungen und Sturzfluten führen können, insbesondere in den Vorgebirgsregionen in der Nähe von Wasserstraßen und in tief liegenden Gebieten. Bootsführer sollten vorsichtig navigieren und die von Gewittern betroffenen Gebiete meiden.