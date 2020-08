Eine geparkte THAI-Maschine am Bangkoker Suvarnabhumi International Airport. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Am ersten Tag der Anhörung zum Sanierungsplan der Thai Airways International (THAI) am Montag vor dem Zentralen Konkursgericht stellten Gläubiger die technische Erfahrung des Unternehmens, das mit dem Entwurf des Sanierungsplans beauftragt wurde, in Frage.

Verantwortlich für den Sanierungsplan ist das Unternehmen EY Corporate Advisory Services. In der Montagssitzung lehnten 16 zumeist kleine Gläubiger den Plan ab, insbesondere wegen der Rückerstattung von Tickets. Zu ihnen gehörten die Vajira Hospital Cooperative und die Dhipaya Life Assurance, die zu den mehr als 100 Großgläubigern zählen, bei denen die Fluggesellschaft Schulden in Höhe von über 200 Milliarden Baht hat.



THAI-Präsident Chansin Treenuchagron sagte, er sei sich nicht bewusst, dass EY Corporate Advisory eine von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY getrennte Einheit sei. Er fügte hinzu, er wisse nicht, dass EY Corporate Advisory keine Erfahrung als Berater bei der Sanierung eines Unternehmens von der Größe von THAI habe. Bisher sei kein Honorar an EY Corporate Advisory für dessen Beratertätigkeit gezahlt worden.



THAI-Direktor Piyasvasti Amranand verteidigte die Referenzen der Firma und sagte, sie beteilige sich an der Entschuldung von finanziell angeschlagenen Unternehmen wie Saha Farms, einem der größten Exporteure von tiefgefrorenem Geflügel des Landes. Die THAI habe Gespräche mit mehreren Finanzinstituten geführt, die ihre Bereitschaft erklärt hätten, die Fluggesellschaft finanziell zu unterstützen. Sie benötige während des Sanierungsprozesses schätzungsweise 60 Milliarden Baht Betriebskapital pro Jahr. Piyasvasti ist zuversichtlich, dass der Sanierungsplan zur Umstrukturierung des Unternehmens erfolgreich sein wird.