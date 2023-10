Foto: The Nation

BANGKOK: Für Mittwoch (11. Oktober 2023) werden für die nördliche, zentrale, östliche und südliche Golfregion vereinzelte, zum Teil heftige Gewitter vorhergesagt, während für den Großraum Bangkok eine 80-prozentige Regenwahrscheinlichkeit besteht.

Diese Wetterlage ist auf ein Tiefdruckgebiet zurückzuführen, das über die untere Zentralregion, die östliche Region und die obere südliche Region zieht und mit einem mäßigen Hochdruckgebiet über China zusammenläuft. Der Südwestmonsun herrscht unterdessen weiterhin über der südlichen Region und dem Golf von Thailand.

Den Menschen in diesen Gebieten sollten vorsichtig sein, da es zu heftigen und anhaltenden Regenfällen kommen kann, die zu plötzlichen Überschwemmungen und Abflüssen führen können, insbesondere in hügeligen Gebieten in der Nähe von Wasserstraßen und tief liegenden Gebieten.

Für die Andamanensee und den Golf von Thailand wird ein Seegang von etwa einem Meter erwartet, in Gebieten mit Gewitterstürmen sogar über zwei Meter. Kleine Schiffen sollten laut dem Meteorologischen Amt vorsichtig navigieren und Gebiete mit Gewittern meiden.