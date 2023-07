CHIANG MAI: Die Nordmetropole Chiang Mai wurde am Montag (24. Juli 2023) von einer donnernden Explosion erschüttert, als eine Feuerwerksfabrik in einem Schock von Feuer und Rauch aufging. Die Gemeinde wurde in Alarmbereitschaft versetzt, als sich der Vorfall heute gegen Mittag ereignete.

Die verheerende Katastrophe spielte sich im Unterbezirk San Pu Leui, zugehörig zum Bezirk Doi Saket, ab. Ein ohrenbetäubender Lärm und heftige Erschütterungen erschreckten die Anwohner, die aus der Ferne beobachteten, wie Feuer und Rauch in den Himmel emporstiegen.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war eine Feuerwerksfabrik die Ursache für das Unglück. Umgehend wurden Feuerwehrleute aus benachbarten Gebieten sowie andere zuständige Behörden entsandt, um die Ursache der verheerenden Situation zu untersuchen, wie „KhaoSod“ berichtet.

Die Explosion und die darauffolgenden Feuer- und Rauchschwaden, die weit sichtbar waren, versetzten die Anwohner in Angst und Schrecken. Zahlreiche Zeugen berichteten von den beängstigenden Augenblicken. Polizeibeamte sind seitdem vor Ort, um den genauen Hergang des Geschehens zu klären.