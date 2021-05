Heavy-Metal im Élyséepalast - Video mit Macron löst Debatten aus

Von: Redaktion (dpa) | 24.05.21

PARIS: Ein Jahr vor der Präsidentenwahl geht Emmanuel Macron auf junge Menschen zu. Dazu öffnet der Staatschef seinen prunkvollen Amtssitz. Der Wettstreit mit bekannten Youtubern ist beispiellos.

Ein Ratespiel zwischen den Youtubern McFly und Carlito und dem französischen Staatschef Emmanuel Macron, gekrönt von einem Heavy-Metal-Konzert im Garten des Élyséepalasts - ein gut halbstündiges Video löst in Frankreich Erstaunen und Debatten aus. Der französische Grünen-Politiker Yannick Jadot kritisierte im Radiosender France Inter, mit «Influencer-Clips» werde jungen Menschen nicht geholfen. Einwände an dem Video, das am Sonntag veröffentlicht wurde und rasch Millionen Views erreichte, kamen laut Sender Franceinfo auch aus den Reihen der politischen Rechten.

Bei dem Wettbewerb im Präsidentenamt mussten Macron und die Youtuber sagen, ob Anekdoten wahr oder falsch waren. Der Staatschef verlor zunächst, als er behauptete, der Pariser Stürmerstar Kylian Mbappé würde von ihm betreut und stünde vor einem Wechsel von Paris nach Marseille. Mbappé dementierte dies persönlich am Handy: «Unmöglich».

Die Youtuber hatten zuvor mit einem Musikvideo über Corona-Regeln einen Hit gelandet - und damit eine Herausforderung von Macron erfolgreich gemeistert. Dieser hatte die beiden in einer Videobotschaft aufgerufen, mit einem solchen Clip zehn Millionen Views zu erreichen. Als Preis war ihnen ein Dreh im Élyséepalast versprochen worden.

Ein Jahr vor der Präsidentenwahl versucht Macron bei jungen Menschen zu punkten, wie Beobachter in Frankreich sagen. Erst Ende zurückliegender Woche hatte der einstige Senkrechtstarter einen «Kulturscheck» von 300 Euro für junge Erwachsene angekündigt, die 18 Jahre alt sind.

Der Ratewettbewerb zwischen den Youtubern und dem 43-jährigen Macron endete mit 4:4 unentschieden. Die Wetten sollen von beiden Seiten eingelöst werden: Den Youtubern winkt ein Flug mit der «Patrouille de France» am Nationalfeiertag 14. Juli. Macron soll ein Bild der beiden bei einer öffentlichen Ansprache aufstellen.