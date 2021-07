Ein Covid-19-Patient wird in ein Bangkoker Krankenhaus zur medizinischen Behandlung eingeliefert. Foto: The Nation

BANGKOK: Asymptomatische Covid-19-Patienten und solche mit leichten Krankheitssymptomen sollen sich künftig zu Hause insolieren, weil in der Hauptstadt sowohl in den Krankenhäusern als auch in den Feldlazaretten kaum noch Betten zur Verfügung stehen.

Die häusliche Isolierung erfolgt über 69 Gesundheitsdienstzentren unter der Stadtverwaltung (BMA) sowie von 201 kommunalen Gesundheitskliniken, die dem universellen Gesundheitssystem des National Health Security Office angeschlossen sind. Es müsse sichergestellt werden, dass Patienten, die sich selbst zu Hause isolierten, eine angemessene medizinische Versorgung erhielten, betonte Dr. Apisamai Srirangson, stellvertretende Sprecherin des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA).

Geplant ist weiter die Eröffnung von Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Isolierung in jedem Bezirk Bangkoks. Dort sollen Menschen mit leichten bis mittelschweren Symptomen untergebracht werden, während sie auf Krankenhausbetten warten. „Wir wollen nicht, dass die Patienten zu lange zu Hause bleiben, während sie auf Betten warten. Wir wollen auch nicht, dass sie in andere Gebiete ziehen, also müssen wir Gemeinschaftsunterkünfte in der Nähe ihrer Häuser einrichten", sagte Dr. Apisamai.