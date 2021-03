Written by: Redaktion DER FARANG | 09/03/2021

HAT YAI: Die Songkhla Provincial Administrative Organisation (PAO) hat 17,59 Millionen B. für eine Studie zum Bau einer Einschienenbahn in Hat Yai bewilligt. Die Monorail soll die Verkehrsprobleme in der Stadt entschärfen. Hat Yai ist das wirtschaftliche Herz der Provinz und ein Touristenziel im unteren Süden.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt wurde im Juni letzten Jahres genehmigt und wird demnächst dem Kabinett zur Genehmigung vorgelegt. Die Songkhla PAO wird den Plan in Übereinstimmung mit dem Private Investment Act von 2019 weiter untersuchen und den Bericht an das State Enterprise Policy Office übergeben. Wenn es keine Änderungen an dem Bericht gibt, wird das Projekt noch in diesem Jahr ausgeschrieben.

Jede Einschienenbahn kann 464 Passagiere befördern, und der Fahrpreis auf der gesamten Strecke soll 20 Baht betragen. Das 12,54 Kilometer lange Monorailsystem wird 12 Stationen von Klong Wa bis zum Markt Rod Tuu umfassen.