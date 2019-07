Von: Redaktion DER FARANG | 05.07.19

BANGKOK: Der angesehene Wissenschaftler und Friedensanwalt Chaiwat Satha-anand warnte davor, dass die Gewalt, die durch unterschiedliche politische Ideologien verursacht wird, aufgrund von Hassreden und Fake News zunehmen wird.

„Es wird mehr körperliche Angriffe geben", sagte Professor Chaiwat, Experte für Politikwissenschaft an der Universität Thammasat, am Mittwoch in der Universität Chulalongkorn bei einem Seminar über Gewalt und Hassreden in der Gesellschaft. Er bezog sich auf den Angriff auf den politischen Aktivisten Sirawith „Ja New" Seritiwat am vergangenen Freitag. Sirawith, ein Gegner der Militärregierung, wurde im vergangenen Monat zweimal angegriffen. Bei dem jüngsten Anschlag am 28. Juni in der Nähe seines Hauses im Bezirk Klong Sam Wa wurde er am helllichten Tag von vier Männern mit Schlagstöcken schwer verletzt. Der 27-Jährige erlitt eine Augenhöhlenfraktur und eine gebrochene Nase. Sirawith war einst Schüler von Professor Chaiwat an der Uni Thammasat. Der Professor sagte, er habe Mitleid mit „Ja New“, den er als höflichen Studenten beschrieb.

„Die Konflikte werden weitergehen, obwohl die Regierungen, einschließlich der vom Militär geleiteten Prayut-Chan-o-cha-Administration, versucht haben, rivalisierende Gruppen zu versöhnen“, so Chaiwat. Einige der Faktoren, die Konflikte vertiefen, sind laut dem Professor Hassreden und gefälschte Nachrichten, die in den sozialen Medien veröffentlicht werden.

„Meine große Sorge ist, dass viele Menschen leicht an das glauben, was sie sehen oder lesen, ohne zu prüfen, ob es sich um Tatsachen handelt", fügte Professor Pirongrong an. Vanchai Tantivitayapitak, Schriftsteller und ehemaliger Redaktionsleiter von PPTV, beunruhigt die Denkweise der Thais, denen beigebracht werde, zu gehorchen und fügsam zu sein. „Diese Erziehung ist ideal, damit falsche Nachrichten und Hassreden gedeihen", sagte er.