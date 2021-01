Foto: The Nation

KOH PHANGAN: Über 100 Ausländer und Thais, die trotz der Covid-19-Beschränkungen an einer Party in einer Bar auf der Koh Phangan teilgenommen hatten, wurden zu Geldbußen und Haft auf Bewährung verurteilt.

Unter den Gästen, die am Dienstag bei einer Razzia in der Three Sixty Bar festgenommen wurden, waren 89 Ausländer, unter anderem aus Deutschland, den USA, Großbritannien, der Schweiz, Frankreich, Australien und Dänemark. Laut „Sky News“ wurden sie zu einer Geldstrafe von jeweils 4.000 Baht und einer einmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, die für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zwei Thais - der Besitzer der Bar und der Organisator der Party - wurden zu je 10.000 Baht Geldstrafe und zwei Jahren Gefängnis verdonnert, die für ein Jahr ausgesetzt wurden.