Harte Kristalle im Getränk von Café Amazon gefunden

Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.19

BANGKOK: Café Amazon hat vorübergehend einen seiner Läden in Bangkok geschlossen, nachdem ein Kunde in zwei Behältern mit gefrorener Schokolade kleine Kristalle einer unbekannten Substanz gefunden hatte.

Der Franchisenehmer PTT Oil and Retail Co, ein Geschäftszweig des PTT-Energiekonzerns, gab die sofortige vorübergehende Schließung seiner Filiale im GMM Grammy Place-Gebäude an der Asoke Road bekannt. Es sollen alle Geräte überprüft und gereinigt werden.

Der Kunde hatte am Dienstag zwei Tassen Eisschokolade bestellt. Er war entsetzt, als er kleine klare, harte Kristalle im Getränk entdeckte. Er postete ein Video in den sozialen Medien. In einer Erklärung von Café Amazon hieß es, die kleinen durchsichtigen Gegenstände im Getränk seien darauf zurückzuführen, dass ein Behälter, mit dem das Geschäft mit Eis versorgt wurde, nicht dem Standard entsprach. Der Kunde hatte auch wissen wollen, ob die bereits geschluckten Kristalle schädlich sind.