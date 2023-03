Von: Björn Jahner | 07.03.23

BANGKOK: Am Samstag, 11. März wird im Rajamangala Stadium ein Konzert mit Harry Styles im Rahmen seiner „Love on Tour 2023“ veranstaltet. Harry Edward Styles ist ein britischer Sänger, Songwriter und Schauspieler.

Er wurde 2010 als Mitglied der Boygroup One Direction bekannt. Seit 2016 ist er auch als Solosänger erfolgreich; mit Sign of the Times erreichte er 2017 die Spitze der britischen Charts. Tickets kosten zwischen 1.500 und 8.500 Baht pro Person und sind online unter www.thaiticketmajor.com erhältlich. Der Veranstaltungsort wird um 16.00 Uhr geöffnet, der Konzertbeginn ist um 20.00 Uhr.

​