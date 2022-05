Happy Birthday The Bikers Café Thailand!

Von: Björn Jahner | 18.05.22

SATTAHIP: Am Sonntag (15. Mai 2022) wurde im The Bikers Café Thailand in Sattahip das dreijährige Jubiläum gefeiert.

Das Team vom The Bikers Café Thailand bedankt sich bei allen seinen Gästen für ihre Treue.

Bereits ab 10 Uhr morgens herrschte reger Betrieb im populärsten Motorrad-Themen-Restaurant der Ostküste des Golfs von Thailand.

Groß und Klein, Einheimische sowie Ausländer, nahmen an der dreijährigen Jubiläumsfeier teil.

Über den ganzen Tag verteilt begrüßten Achara und Martin Koller sowie Team insgesamt 240 Gäste, die gemeinsam mit ihnen das dreijährige Bestehen ihres Lieblingslokals feiern wollten.

Sowohl im klimatisierten Gastraum als auch im Motorrad-Themengarten herrschte reger Betrieb.

Dass es an der Zahl genau 240 Gäste waren, das konnten Achara und Martin anhand der kleinen Dankeschön-Küchlein abzählen, die jeder Gast als Geschenk zum Mitnehmen nach Hause bekam!

Insgesamt 240 zufriedene Gäste durften Achara und Martin Koller (l.) auf der Jubiläumsfeier begrüßen.

Mit dem Honda-Meet findet am Sonntag, 29. Mai 2022 von 11.00 bis 16.00 Uhr der nächste Motorrad-Themen-Event im The bikers Café Thailand statt.

Honda Meet @ The Bikers Café

Neben den neuesten Honda-Motorradmodellen – Probefahrt ist direkt vor Ort möglich – wird den Gästen ein abwechslungsreiches Buffet mit vielen westlichen und thailändischen Speisen für 199 Baht geboten.

Schnelle und einfache Anfahrt

Dank Anbindung an den Motorway 7 und an den Highway 331 ist The Bikers Café Thailand von Pattaya aus schnell und unkompliziert zu erreichen. Meiden sollte man hingegen die Sukhumvit Road, da sich derzeit auf der Route mehrere Baustellen befinden, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

Jeder Gast bekam auf der Jubiläumsfeier ein kleines Dankeschön-Törtchen geschenkt.

Achara und Martin Koller sowie Team freuen sich darauf, alle Freunde und Gäste im The Bikers Café Thailand begrüßen zu dürfen.

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Freitag von 11.45–21.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 09.00–21.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen

Adresse und Koordinaten

Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip, 12.678059, 100.958995

Standort auf Google Maps

Reservierung und Kontakt

085-299.6188