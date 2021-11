Von: Björn Jahner | 14.11.21

PATTAYA: Ihr dreijähriges Clubjubiläum feierten die „Happy Bikers“ am vergangenen Freitag mit einem „Happy Birthday Ride“, an dem 38 „Happy Bikers“ teilnahmen.

„Happy Bikers“-Gründer Achara und Martin Koller luden alle Teilnehmer ins Restaurant „V8 Fast Lane“ in Pattaya zu einem erfrischenden „Happy Bikers Birthday Mocktail“ ein, bevor es auf die 139 Kilometer lange Ausfahrt mit Zwischenstopp in Samesan ging.

38 „Happy Bikers“ nahmen an der Ausfahrt zum dritten Clubjubiläum teil.

Der Abschluss des „Happy Birthday Rides“ fand im „The Bikers Café Thailand“ in Sattahip statt, wo alle „Happy Bikers“ vom Personal mit einem erfrischenden Sangria-Drink und anschließendem Apèro empfangen wurden, bevor ein gemeinsames „Happy Birthday Dinner“ genossen wurde, das mit hausgemachten Brownies abgerundet wurde.

„Happy Biker“ Patrick präsentierte das Programm zur geplanten Weihnachtsausfahrt.

Im Anschluss stellte „Happy Biker“ Patrick seine ausgearbeitete Route für den anstehenden X-Mas Ride am 21. Dezember 2021 mit Abschluss in einem geschmackvollen französischen Restaurant vor. 24 „Happy Bikers“ zögerten nicht lange und meldeten sich noch während der Jubiläumsfeier für die Weihnachtsausfahrt an. Es sind nur noch sechs Plätze frei, wer sich noch per E-Mail anmelden möchte, sollte sich beeilen – „first come, first serve“!

Zu den weiteren Programmhöhepunkten des Abends gehörten eine Präsentation über die dreijährige Clubgeschichte der „Happy Bikers“ von Martin Koller und eine Filmvorführung.

Besonderen Grund zur Freude hatten die beiden „Happy Bikers“ Michael und Mali, die im Rahmen einer Verlosung ein Abendessen (Michael) und ein T-Shirt (Mali) gewonnen hatten.

Weitere Fotos vom „Happy Birthday Ride & Dinner“ finden Sie auf Facebook.

Die nächsten Termine der „Happy Bikers“:

29. Nov.–01. Dez.: Dreitages-Ausfahrt (es sind drei Plätze frei!)

08. Dez.: Monatstreffen

21. Dez.: „X-Mas Ride & Lunch“