Hanf bleibt als Freizeitdroge illegal

Von: Björn Jahner | 01.03.20

Da nur Cannabissorten mit geringem THC-Anteil legalisiert werden sollen, fallen Haschisch und Marihuana in Thailand weiter unter das Betäubungsmittelgesetz. Foto: epa/Rungroj Yongrit

THAILAND: Um Missverständnissen in der Bevölkerung entgegenzuwirken, meldete sich das Büro der Drogenkontrollbehörde (ONCB) zu Wort und betonte, dass der Besitz und der Anbau von Hanfpflanzen nach wie vor illegal sind.

Gemäß ONCB-Generaldirektor Niyom Termsrisuk ist Cannabis nach wie vor im thailändischen Betäubungsmittelgesetz als Rauschgift der Klasse 5 klassifiziert, das ohne Genehmigung weder legal angebaut noch importiert, exportiert, verkauft, besessen oder konsumiert werden darf. Vorausgegangen war der prinzipielle Kabinettsbeschluss, Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz zu streichen, weshalb sich unter Teilen der Bevölkerung der Irrglaube breitmachte, Marihuana legal anbauen und konsumieren zu dürfen. Nivom folgend werde der Beschluss noch immer vom Staatsrat geprüft und danach zur endgültigen Genehmigung an das Kabinett zurückgeschickt.

Verabschiedet das Kabinett die Gesetzesänderung, erlässt der Gesundheitsminister eine Ministerialverordnung, die erst mit der Veröffentlichung in der „Royal Gazette“, der offiziellen Veröffentlichungsstelle für amtliche Bekanntmachungen der thailändischen Regierung, in Kraft tritt. Cannabis würde dadurch für eine Reihe von Verwendungszwe­cken zugelassen und als eine nachgefragte, hochwertige Wirtschaftspflanze gefördert werden. Als Beispiele führte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul den Einsatz von Hanföl und -samen als Inhaltsstoffe für lokal hergestellte Medikamente, Lebensmittel und Kosmetikprodukte auf.

Da die geplante Gesetzesänderung ausschließlich rauscharme Hanfsorten umfasst, Cannabis Sativa L mit nicht mehr als 0,5 Prozent psychoaktivem THC-Anteil in den Blüten und Stängeln sowie nicht mehr als 0,3 Prozent THC-Anteil in den Samen, bleibt der Anbau, Besitz, Handel und Konsum von Marihuana mit einem höheren THC-Anteil als Freizeitdroge weiterhin in Thailand verboten.