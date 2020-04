Von: Redaktion DER FARANG | 22.04.20

Verringerung der Kostenbelastung für Thais, die während des Covid-19 Mobiltelefone benutzen. Foto: The Thaiger

BANGKOK: Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation (NBTC) bietet Thais in Zusammenarbeit mit fünf Mobilfunkbetreibern 100 Minuten kostenlose Anrufe an 45 Tagen an.

Handynutzer können den kostenlosen Service vom 1. bis 15. Mai beantragen. Sie müssen * 170 * gefolgt von ihrer 13-stelligen Nummer der ID Card und dann vor dem Wählen # drücken. Es wird erwartet, dass rund 50 Millionen Thais von dem Service profitieren. Nutzer mit drei Mobiltelefonnummern von verschiedenen Betreibern erhalten über ihre drei Nummern eine kombinierte Unterstützung von 300 Minuten. Das kostenlose Telefonieren gilt sowohl für Postpaid- als auch für Prepaid-Nutzern. Ausländer oder Firmen sind für den Service nicht berechtigt. Am 10. April hatte die NBTC eine Kampagne gestartet, mit der Thais einen Monat lang 10 Gigabyte kostenlose Datennutzung erhielten. Rund 13 Millionen Thais hatten die 10 GB beantragt.