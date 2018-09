Handy explodiert neben dem Bett

BANGKOK: Bei der Explosion eines Handys ging nachts das Telefon in Flammen auf.

„Thai Rath“ berichtet, der Besitzer schaffte es, mit einem Kissen und dem Bettzeug das Feuer zu löschen. Dabei verbrannte er sich die Hand. Am Fußende des Bettes hatte das Handy zum Aufladen des Akkus gelegen. Auf Facebook warnte der Mann, nachts Handys in der Nähe des Bettes aufzuladen. „Thai Rath“ hingegen bezeichnete es als Glücksfall. Wäre das Telefon an anderer Stelle im Haus explodiert, hätte dieses in Flammen aufgehen können. Womöglich waren das Ladegerät, die Batterie oder das Handy eine Fälschung. Auf den verkohlten Überresten des Telefons soll Samsung gestanden haben.