Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Handelsministerium wird zehn Millionen Gesichtsmarken zum Preis von 2,50 Baht und 5 Baht verkaufen.

Der stellvertretende Premierminister und Handelsminister Jurin Laksanawisit sagte, der Verkauf beginne am Samstag um 9 Uhr auf dem Mehrzweckhof im dritten Stock des Ministeriums. Die restlichen Masken werden landesweit in den Blue Flag Stores angeboten. Jeder darf am Samstag bis zu zehn Masken erwerben. Unterdessen warnte der Staatssekretär des Gesundheitsministeriums, Dr. Sukhum Kanchanapimai, die Menschen davor, Gesichtsmasken zu horten.