Handel mit Myanmar leidet unter Anti-Coup-Protesten

Von: Björn Jahner | 14.02.21

Deutlich ruhiger geht es derzeit am thailändisch-myanmarischen Grenzübergang in Mae Sot zu. Foto: The Nation

TAK: Thailändische Unternehmen sind in Aufruhr, da ihre myanmarischen Angestellten und LKW-Fahrer ihre Jobs kündigen, um sich den Protesten gegen den Militärputsch in ihrem Heimatland anzuschließen.

Im Bezirk Tak in der thailändisch-myanmarischen Grenzprovinz Mae Sot kam der grenzüberschreitende Handel in den letzten Tagen fast komplett zum Erliegen, nachdem LKW-Fahrer aus Myanmar ihre Arbeit niederlegten, um an den Anti-Coup-Protesten teilzunehmen. Gemäß Berichten lokaler Medien wurden am Samstag auf der Zweiten Thailändisch-Myanmarischen Freundschaftsbrücke über den Grenzfluss Moei, die Mae Sot in Thailand mit Myawaddy in Myanmar verbindet, deutlich weniger Transportfahrzeuge verzeichnet als gewöhnlich.

Myanmarische Arbeiter legen Arbeit nieder

„Händler im Umfeld des Grenzübergangs sagten, dass viele LKW-Fahrer aus Myanmar vorübergehend nicht mehr zur Arbeit kommen, da sie sich den Protesten in Myawaddy angeschlossen haben, darunter einige, die ankündigten, dass sie solange ihre Arbeit niederlegen werden, bis die Demokratie wiederhergestellt ist,“ zitiert „The Nation“ eine lokale Nachrichtenquelle.

LKWs bleiben wegen straßensperrungen stecken

Suchart Treeratwattana, ein thailändischer Geschäftsmann, der eine Fabrik in Myanmar betreibt, sagte gegenüber Reportern von „The Nation“, dass viele seiner burmesischen Arbeiter von der Arbeit fernbleiben und sich den Protesten angeschlossen haben. Er beklagt massiven Personalmangel. „Hinzukommt, dass viele LKWs in Myanmar wegen Straßensperrungen steckenbleiben und nicht nach Thailand zurückkehren können“, so Khun Suchart. „Wenn die Situation zu einem Aufstand eskaliert, befürchte ich, dass dies den thailändischen Geschäften in Myanmar schwer schaden könnte.“

In der Nacht zum 1. Februar hatte sich das Militär im früheren Birma zurück an die Macht geputscht und Regierungschefin Aung San Suu Kyi sowie zahlreiche weitere Politiker in Gewahrsam genommen. Die Junta hat einen einjährigen Ausnahmezustand verhängt und ein neues Kabinett ernannt. Als offiziellen Grund gab die Armee Wahlbetrug bei der Parlamentswahl vom November an, die Suu Kyis Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) klar gewonnen hatte.