Hamilton: Verstappen kann Siegrekord brechen

MONTREAL: Max Verstappen kann in Montreal nach Formel-1-Siegen zu Ayrton Senna aufschließen. Rekordhalter Lewis Hamilton traut dem Titelverteidiger aber noch viel mehr zu.

Formel-1-Rekordsieger Lewis Hamilton sieht seine Bestmarke durch Red-Bull-Topstar Max Verstappen in Gefahr. Der Niederländer könne Hamiltons 103 Grand-Prix-Siege «absolut» übertreffen, sagte der britische Mercedes-Pilot am Donnerstag in Montreal. «Er hat eine lange Karriere vor sich. Und schließlich sind Rekorde da, um gebrochen zu werden», fügte Hamilton hinzu.

Verstappen kann beim Großen Preis von Kanada am Sonntag (20.00 Uhr/Sky) bereits seinen 41. Rennsieg einfahren. Damit würde der 25-Jährige zur brasilianischen Formel-1-Ikone Ayrton Senna aufschließen. «Max macht einen fantastischen Job. Er wird an dieser Marke sicher vorbeiziehen», sagte Hamilton.

Der zweimalige Weltmeister Verstappen hat in dieser Saison fünf der bisherigen sieben WM-Läufe gewonnen. Im Vorjahr gelangen ihm 15 Saisonsiege. Sein Red Bull ist derzeit das klar beste Auto im Feld. «Wir müssen weiter an unserem Auto arbeiten, um ihren Vorsprung zu verringern», sagte Silberpfeil-Pilot Hamilton.

Der 38-Jährige holte zuletzt 2021 in Brasilien einen Sieg, im Vorjahr ging er komplett leer aus. Nach Platz zwei in Barcelona Anfang des Monats setzt der siebenmalige Weltmeister nun aber auf einen nachhaltigen Aufschwung im umgebauten Silberpfeil. Auf diese Weise hoffe er, seinen Vorsprung auf Verstappen als Rekordsieger noch «ein bisschen ausbauen» zu können, sagte Hamilton.