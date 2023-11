BANGKOK: Im Rahmen von Verhandlungen zwischen thailändischen Unterhändlern und Hamas-Vertretern wurde die Zusage gemacht, dass die in Israel gefangenen thailändischen Geiseln freigelassen werden, wenn Israel seine Offensive im Gazastreifen beendet.

Diese Information wurde von Saiyid Sulaiman Husaini, dem Leiter einer Vereinigung schiitischer Muslime in Thailand, am Dienstag (31. Oktober 2023) bekanntgegeben. Die Gespräche fanden im Büro eines Beraters des iranischen Präsidenten statt und wurden von Unterhändlern ernannt, die dem Parlamentspräsidenten Wan Muhamad Noor Matha zugeordnet waren.

Das Verhandlungsteam, bestehend aus Areepen Utarasin, Lerpong Sayed und Sayyid Mumin Sakkitticha, bestätigte später die Gespräche, die am Donnerstag (26. Oktober 2023) letzter Woche in Teheran stattfanden. Gemäß Saiyid Sulaiman Husaini wäre die Freilassung der Geiseln an die Bedingung geknüpft, dass Israel seine Offensive im Gazastreifen stoppt oder einem Waffenstillstand zustimmt. Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, verbleiben die Geiseln im Gazastreifen.

Foto: Facebook/SaiyidSulaiman Hussaini

Saiyid Sulaiman erklärte, dass die Hamas bestätigt habe, 19 thailändische Geiseln in ihrer Gewalt zu haben, die sich in guter Verfassung befinden. Es müssten jedoch noch die Namen von drei weiteren Thailändern bestätigt werden, die nach Angaben des thailändischen Außenministeriums ebenfalls gefangen genommen worden sein sollen. Der einzige mögliche Evakuierungsweg aus dem Gazastreifen führe über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten im Süden des Gazastreifens, und die thailändische Regierung müsse möglicherweise die Zustimmung und Unterstützung Ägyptens einholen.

Areepen, der am Mittwoch im Parlament sprach, bestätigte das Treffen seiner Delegation mit Vertretern der Hamas. Diese Vertreter sicherten zu, dass die thailändischen Geiseln gut geschützt würden, damit sie später der internationalen Gemeinschaft über ihre Lebensbedingungen bei der Hamas berichten könnten. Die genaue Freilassungszeit wurde jedoch nicht mitgeteilt, da die Hamas-Vertreter befürchteten, dass die Bekanntgabe eines Zeitplans einen Angriff auslösen könnte.

Areepen erklärte, dass die Verhandlungen in Teheran stattfanden, da der Iran die Hamas unterstütze und Einfluss auf sie ausübe. Dies sei das erste offizielle Treffen zwischen der Hamas und thailändischen Vertretern seit dem Hamas-Angriff auf Israel und Kriegsausbruch am 7. Oktober 2023.

In Bezug auf die Evakuierung thailändischer Staatsbürger aus Israel gab der Regierungssprecher Chai Wacharonke bekannt, dass die Botschaft in Tel Aviv den Evakuierungswilligen geraten habe, sich bis 17.00 Uhr am Mittwoch im Hotel Intercontinental Tel Aviv einzufinden, um den letzten von der Regierung gecharterten Flug nach Thailand zu nehmen. Obwohl die Evakuierungen fortgesetzt würden, rechtfertige die Zahl der Betroffenen keine weiteren Charterflüge.

Die thailändische Botschaft in Tel Aviv teilte außerdem mit, dass die Leichen von 11 weiteren thailändischen Opfern des Krieges mit dem El Al-Flug LY083 am Mittwoch um 12.40 Uhr am Flughafen Suvarnabhumi ankamen und nach Hause überführt werden sollen. Dies war der dritte Flug, der thailändische Opfer des Krieges zwischen der Hamas und Israel nach Thailand zurückführte. Insgesamt wurden 32 thailändische Arbeiter getötet, 22 als Geiseln genommen und 19 verletzt.