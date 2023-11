BANGKOK: Ein Team thailändischer Unterhändler kehrte erfolgreich aus dem Iran zurück, nachdem es direkte Gespräche mit Vertretern der Hamas geführt hatte. Die Hamas hat zugesagt, die 25 thailändischen Geiseln freizulassen, sobald Israel einem 72-stündigen Waffenstillstand zustimmt.

Die Ergebnisse der Verhandlungen wurden bei einer Pressekonferenz im Parlament durch Muk Sulaiman, den Sekretär des Parlamentspräsidenten Wan Muhammad Noor Matha, bekanntgegeben. Muk Sulaiman betonte, dass die Hamas-Vertreter versichert haben, die Geiseln würden in Sicherheit bleiben, solange die Lage stabil sei oder ein international geforderter 72-stündiger Waffenstillstand vereinbart werde.

Die Entscheidung über den Waffenstillstand liegt nun bei Israel. Muk Sulaiman äußerte die Überzeugung, dass die Chancen für eine Zustimmung hoch seien, da der Druck auf Israel von verschiedenen Ländern steige.

In einem Appell an thailändische Arbeitnehmer, die in Israel verblieben sind, forderte Muk Sulaiman sie auf, angesichts der anhaltenden Unsicherheit in Israel ihre Entscheidung zu überdenken und so bald wie möglich nach Thailand zurückzukehren.

Lerpong Syed, Präsident der thailändisch-iranischen Studentenvereinigung und Verhandlungsführer, erklärte, dass direkte Gespräche mit der Hamas-Führung stattgefunden haben. Er machte jedoch deutlich, dass die Hamas die Geiseln aus Sicherheitsgründen erst freilassen könne, wenn Israel den anhaltenden Beschuss des Gazastreifens einstelle.

Die traurige Realität wurde auch durch die Ankunft der Leichen von fünf thailändischen Arbeitern am Flughafen Suvarnabhumi unterstrichen. Insgesamt wurden bereits 39 Thailänder während des Konflikts zwischen der Hamas und Israel getötet.

Die thailändische Botschaft in Tel Aviv veranstaltete eine Trauerzeremonie am internationalen Flughafen Ben Gurion. Der thailändische Botschafter in Israel, Pannabha Chandraramya, und hochrangige Vertreter der israelischen Regierung, darunter David Levy, drückten ihr Beileid aus. Levy versicherte, dass die israelische Regierung für die Betreuung der Familien der verstorbenen thailändischen Arbeiter sorgen werde.