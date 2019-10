Halteverbot soll flüssigen Verkehr ermöglichen

Von: Redaktion DER FARANG | 07.10.19

PATTAYA: Die Stadtverwaltung hat für drei weitere Bereiche ein absolutes Halteverbot erlassen, um dort Staus zu reduzieren.

Die Bordsteine am Nachtmarkt an der Thepprasit Road, an der Jomtien Beach Road zwischen den Sois 18 und 19 sowie entlang der Pattaya Beach Road, an der derzeit Rohre gegen Überflutungen verlegt werden, werden rot-weiß gestrichen. Die Maßnahme soll zudem dazu beitragen, dass dort Fahrer von Bussen und Taxis nicht parken und einen flüssigen Verkehr verhindern. Die Polizei will ihre Kontrollen verstärken, hat aber nach Medienangaben angekündigt, sie könne nicht rund um die Uhr gegen Parksünder vorgehen.