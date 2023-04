Hallo, mein Herz!

Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.23

Ein Arzt hält am Rande einer Pressekonferenz in einem Herzzentrum ein anatomisches Modell des menschlichen Herzens. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

KÖLN: Das Herz ist ein echtes Wunderwerk! Es arbeitet Tag und Nacht, rund um die Uhr. Es pumpt Blut durch den Körper und versorgt ihn auf diese Weise mit Sauerstoff und anderen wichtigen Nährstoffen. Zum Großteil besteht das Herz aus Muskeln und ist innen hohl. Hier erfährst du einiges rund um das raffinierte Organ:

Vier, drei, zwei, eins

Bei uns Menschen besteht das Herz aus vier Kammern. Bei anderen Lebewesen sieht das anders aus. Reptilien wie zum Beispiel Krokodile haben nur drei Kammern. Fische haben nur zwei und bei Insekten besteht das Herz sogar nur aus einer Kammer.

Lebewesen ohne Herz

Es gibt Lebewesen, die haben gar kein Herz! Die Rede ist von Quallen. Sie gehören zu den ältesten Tieren der Erde und bestehen fast komplett aus Wasser. Da Quallen kein Herz besitzen, haben sie auch kein Blut, das durch ihren Körper gepumpt werden müsste.

Dreifach hält besser

Was ist besser als ein Herz? Drei Herzen! So ist das zum Beispiel beim Tintenfisch. In seinem Körper schlagen gleich drei Herzen: Ein zentrales Herz pumpt das Blut durch den Körper. Vor den Kiemen, mit denen das Tier unter Wasser atmen kann, sitzen noch zwei weitere Herzen. Sie sorgen dafür, dass das Blut schnell durch die Kiemen gepumpt wird.

Ein rasant schnelles Herz

Dieser Vogel ist gleich ein mehrfacher Rekordhalter. Der Kolibri gehört zu den kleinsten Vögeln der Welt. Er ist extrem schnell, kann in der Luft stehen bleiben und sogar rückwärts fliegen. Das Herz dieses Vogels ist ebenfalls rekordverdächtig: Im Flug schlägt es bis zu 20 Mal - und zwar in nur einer einzigen Sekunde!

Das größte Herz der Welt

Das größte Herz der Welt ist etwa so groß wie ein Kleinwagen und mehrere Hundert Kilogramm schwer. Dieses Herz schlägt im Körper des Blauwals, dem größten Lebewesen der Erde. Diese Walart kann bis zu 33 Meter lang werden. Sein Herz pumpt mit jedem Schlag rund 80 Liter Blut durch seinen Körper. Wenn der Blauwal in die Tiefe abtaucht, schlägt sein Herz nur zwei bis acht Mal pro Minute. Kommt er wieder an die Oberfläche, dann rast sein Puls mit 25 bis 37 Schlägen pro Minute.

Frauenherzen schlagen schneller

Das Herz eines Menschen schlägt im Laufe seines Lebens etwa drei Milliarden Mal. Wenn wir geboren werden, wiegt es gerade einmal etwa 24 Gramm. Wenn wir erwachsen sind, wird es um 350 Gramm schwer sein. Wusstest du, dass Männer und Frauen unterschiedlich große Herzen haben? Das weibliche Herz ist etwas kleiner und muss daher schneller schlagen, um Blut durch den Körper zu pumpen.