Von: Björn Jahner | 19.10.22

HUA HIN: Die Provinz Prachuap Khiri Khan im Südwesten der Zentralregion von Thailand richtet ein weiteres großes Laufereignis in Sam Roi Yot aus und kurbelt den Sporttourismus in der Region an, von dem auch das Seebad Hua Hin profitiert.

Der Sam Roi Yot Halbmarathon wird am Sonntag, 4. Dezember 2022 am Strand von Sam Roi Yot stattfinden, wie die Organisatoren bestätigt haben.

Bei der Veranstaltung, die vom „Sam Roi Yot Subdistrict Community Leadership Council“ und „Park Run Thailand“ organisiert wird, können die Läufer zwischen drei verschiedenen Distanzen wählen: 21,1 km, 10 km und 5 km.

Sie können sich für die Veranstaltung ab sofort online registrieren.

Die Startgebühren variieren je nach Distanz:

5-km-Lauf: 400 Baht, grünes Shirt + Startnummer + Medaille + Souvenir

10-km-Lauf: 600 Baht, rotes Shirt + Startnummer + Medaille + Souvenir

21,1-km-Lauf: 800 Baht, blaues Hemd + Startnummer + Medaille + Souvenir + „Finisher“-Shirt

VIP 1.500 Baht, je nach gewählter Distanz + 1 Kragenshirt

Start- und Endzeit:

21,1-km-Lauf: Startzeit 04.30 Uhr, Endzeit 09.00 Uhr (4.30 Std.)

10-km-Lauf: Startzeit 05.30 Uhr, Endzeit 08.00 Uhr (2.30 Std.)

5-km-Lauf: Startzeit 06.00 Uhr, Endzeit 07.30 Uhr (1.30 Std.)

Zeitplan der Veranstaltung:

Samstag, 3. Dezember 2022

10.00 Uhr bis 18.00 Uhr: Anmeldung für Trikots am Veranstaltungsort möglich

Sonntag, 4. Dezember 2022

03:00 Uhr Ankunft der Läufer am Veranstaltungsort

04.30 Uhr Start des 21,1-km-Laufs

05.00 Uhr Eröffnungszeremonie

05.30 Uhr Start des 10-km-Laufs

06.00 Uhr Start des 5-km-Laufs

07:00 Siegerehrung

09:00 Ende der Veranstaltung

Weitere Informationen erfahren sie auf Facebook, Läuferregistrierung hier!