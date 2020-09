BANGKOK: Die Mitgliederzahl des Nationalen Rentenfonds (NSF) ist während der Covid-19-Krise um 500.000 auf 2,4 Millionen gesunken. Zahlreiche Menschen waren nicht mehr in der Lage, die jährlichen Beiträge einzuzahlen.

Laut der NSF-Generalsekretärin Jaruluk Ruangsuwan ist es in diesem Jahr äußerst schwierig, Arbeitnehmer im informellen Sektor zu ermutigen, dem Fonds beizutreten, um für den Ruhestand zu sparen. Positiv zu vermerken sei aber, dass etwa 30 Prozent der Mitglieder ihre Beiträge erhöht haben.

Die kombinierten Ersparnisse der 2,4 Millionen derzeitigen Mitglieder belaufen sich auf 8 Milliarden Baht. Sie sparen zusammen 100 Millionen Baht pro Monat mit einer jährlichen Zinsrate von 1,3 Prozent, verglichen mit 0,5 Prozent der Banken.

Der NSF unterzeichnete am Dienstag eine Vereinbarung mit dem Office of SMEs Promotion (OSMEP), um 79.000 Beschäftigte in Kleinunternehmen, die nicht durch die Sozialversicherung abgedeckt sind, zu ermutigen, dem Pensionsfonds beizutreten. Die ersten 3.000 neuen Mitglieder, die den Höchstbeitrag von 13.200 Baht pro Jahr leisten, haben die Chance, 1 Million Baht in einer Lotterie zu gewinnen. Der Mindestbeitrag des Fonds beträgt 50 Baht pro Jahr.

Für die 15- bis 30-Jährigen stockt die Regierung ihre Beiträge um 50 Prozent auf maximal 600 Baht pro Jahr auf. Die über 30- bis 50-Jährigen erhalten 80 Prozent bis zu einem Höchstbetrag von 960 Baht, während die 50- bis 60-Jährigen 100 Prozent bis zu einem Höchstbetrag von 1.200 Baht pro Jahr erhalten. Mitglieder des Fonds sind Landwirte, Taxifahrer, Selbständige, Kleinunternehmer und Freiberufler.