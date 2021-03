Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.21

BANGKOK: Im ersten Fall von Spielmanipulationen im thailändischen Fußball seit Gründung der Thai League vor 25 Jahren hat das Strafgericht 15 Spieler, Schiedsrichter und Funktionäre für schuldig erkannt. Unter den Angeklagten, die zu Haftstrafen zwischen einem und fünf Jahren verurteilt wurden, war auch ein von der FIFA zertifizierter thailändischer Schiedsrichter.

Die Spielmanipulationen gehen auf vier Spiele der thailändischen Liga zurück, die im Jahr 2017 von Sisaket FC, Nakhon Ratchasima Mazda FC und Rajchanavy FC ausgetragen wurden. Somyot Phumphanmuang, Präsident des Fußballverbands und ehemaliger nationaler Polizeichef, hatte Chakthip Chaijinda, seinen Nachfolger als nationaler Polizeichef, mit der Untersuchung des Falles beauftragt Über 30 Ermittler begannen, Beweise beim Verband und den beteiligten Vereinen zu sammeln.

Am 21. November 2017 gab der Verband auf einer Pressekonferenz bekannt, dass mindestens 12 Schuldige in dem Spielmanipulationsskandal involviert waren. Weitere vier Verdächtige wurden im Jahr 2018 angeklagt, aber die Staatsanwaltschaft entschied, einen zu entlassen und Anklage gegen 15 zu erheben. Alle 15 Angeklagten wurden jetzt auf Kaution freigelassen und wollen in die Berufung gehen.