Haftstrafen für Beschuldigte in französischer Staatsaffäre

PARIS: In einer Schwarzgeld-Affäre im Zusammenhang mit Rüstungsgeschäften der 1990-er Jahre hat ein Pariser Strafgericht sechs Beschuldigte zu Haftstrafen von bis zu fünf Jahren verurteilt. Männer aus dem Umfeld des damaligen konservativen Premierministers Édouard Balladur sowie Vermittler wurden damit hart bestraft, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag berichtete. Die Verurteilten kündigten demnach an, in Berufung zu gehen.

Der inzwischen 91-jährige Balladur war von 1993 bis 1995 Premierminister gewesen. Beim Verkauf von drei U-Booten an Pakistan waren hohe Kommissionszahlungen vereinbart worden, was damals noch legal war. Ein Geschäft gab es auch mit Saudi-Arabien.

Das Gericht sah er als erwiesen an, dass ein kleiner Teil der Geldrückflüsse für die damalige Wahlkampffinanzierung Balladurs eingesetzt wurde, wie AFP berichtete. Balladur wollte 1995 im bürgerlichen Lager Präsidentschaftskandidat werden, zog dann aber gegen Jacques Chirac den Kürzeren.

Für Balladur und seinen damaligen Verteidigungsminister François Léotard ist laut Bericht in einigen Monaten ein Prozess vor dem Pariser Gerichtshof der Republik geplant. Dieses Sondergericht ist Ministern vorbehalten, denen Verstöße im Amt vorgeworfen wird.

Seit einem 2002 in Pakistan verübten Anschlag ist in Frankreich von der «Karachi-Affäre» die Rede. Bei dem Angriff starben 15 Menschen, unter ihnen waren Franzosen, die am Bau der U-Boote für Pakistan beteiligt waren. Dazu laufen laut Agentur immer noch Anti-Terror-Ermittlungen.