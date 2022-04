BANGKOK: Die Strafkammer des Obersten Gerichtshofs für Inhaber politischer Ämter hat am Dienstag einen Haftbefehl gegen die ehemalige Premierministerin Yingluck Shinawatra erlassen, weil sie nicht zur ersten Anhörung in einem Fall erschienen ist, in dem sie und fünf weitere Personen der Korruption bei der Finanzierung des Projekts „Roadshow to Future Thailand 2020“ beschuldigt werden.



Ex-Premierministerin Yingluck ist die erste Angeklagte in dem Fall, der am 28. Januar 2022 von der Nationalen Anti-Korruptions-Kommission eingereicht wurde. Die fünf anderen Angeklagten sind der ehemalige stellvertretende Premierminister Niwatthamrong Boonsongpaisan, Khun Yinglucks ehemaliger Generalsekretär Suranand Vejjajiva, Matichon Plc, Siamsport Syndicate Plc und Siamsport Direktor Ravi Lohtong.



In der Anklage wird Yingluck Shinawatra und ihren Mitangeklagten vorgeworfen, dem Land einen Schaden in Höhe von 239,7 Millionen Baht zugefügt zu haben, indem sie Matichon und Siam Sport dabei geholfen haben, die Verträge für die Durchführung des Projekts durch eine spezielle Auswahlmethode zu gewinnen, anstatt sie ordnungsgemäß auszuschreiben. Die mutmaßliche Straftat wurde zwischen Ende August 2013 und dem 12. März 2014 begangen.



Das Gericht nahm den Fall zur Verhandlung an und stimmte einem Verfahren gegen Khun Yingluck, Khun Niwatthamrong und Khun Suranand wegen angeblicher Verstöße gegen Abschnitt 157 des Anti-Korruptionsgesetzes von 1999 und gegen die Abschnitte 12 und 13 des Gesetzes gegen Preisabsprachen von 1999 sowie gegen Matichon, Siamsport und Khun Ravi wegen angeblicher Zusammenarbeit mit den ersten drei Angeklagten zu.



Khun Niwatthamrong, Khun Suranand und Khun Ravi wurden auf Kaution freigelassen, nachdem das Gericht den Fall zunächst zur Verhandlung zugelassen hatte. Ex-Premier Yingluck, die im Exil lebt, wurde von ihrem Anwalt vertreten.



Das Gericht hatte den 19. April 2022 für die erste Anhörung festgesetzt.



Yingluck Shinawatra erschien am Dienstag nicht vor dem Gericht, ohne einen triftigen Grund für ihr Fernbleiben zu nennen oder einen Antrag auf Verschiebung der Anhörung zu stellen, weshalb das Gericht einen Haftbefehl gegen sie gemäß Abschnitt 28 des Gesetzes über das Verfahren in Strafsachen gegen Inhaber politischer Ämter von 2017 erließ.



Die anderen Angeklagten und ihre Anwälte waren bei der Verhandlung anwesend. Sie haben die Vorwürfe bestritten.

Das Gericht setzte die nächste Anhörung für den 12. September 2022, ab 9.30 Uhr, fest.



Die „Roadshow to Future Thailand 2020“ wurde im Jahr 2013 auf Anweisung der damaligen Premierministerin Yingluck Shinawatra ins Leben gerufen. Sie umfasste Ausstellungen, Seminare und andere Aktivitäten. Im März 2014 erklärte das Verfassungsgericht die Roadshow für verfassungswidrig.



Ex-Premierministerin Yingluck floh im August 2017 aus Thailand, um einer Bestrafung wegen des gescheiterten Reis-Subventionsprogramm ihrer Regierung zu entgehen, kurz bevor die Strafkammer des Obersten Gerichtshofs für Inhaber politischer Positionen ein Urteil fällte. Sie wurde in Abwesenheit zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, und es wurde ein Haftbefehl gegen sie erlassen.