Prinn Panitchpakdi. Foto: The Nation

BANGKOK: Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Demokratischen Partei, Prinn Panitchpakdi, wurde vom Strafgerichtshof Bangkok Süd wegen eines Sexualverbrechens zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten verurteilt.

Das Verbrechen betraf eine 18-jährige Studentin, sagte Kosolwat Intuchanyong, der stellvertretende Sprecher des Büros des Generalstaatsanwalts am Mittwoch (22. August 2023).

Der Staatsanwalt des Strafgerichts Bangkok Süd, Patchara Isaraporn, informierte Khun Kosolwat am 10. August 2023 über das Urteil in dem von der Bezirksstaatsanwaltschaft angestrengten Fall, die Anklage gegen Khun Prinn erhoben und ihn für schuldig befunden hatte.

Das Strafgericht im Süden Bangkoks hat für den 25. September 2023 eine Anhörung in einem anderen Fall anberaumt, in dem Khun Prinn des Betrugs und der sexuellen Belästigung einer anderen jungen Frau beschuldigt wird. Andere Fälle werden noch untersucht, so Khun Kosolwat.