Immer öfter muss die Polizei wegen häuslicher Gewalt, nicht selten mit Todesfolge, ausrücken. Archivbild: The Nation

BANGKOK: Von den 367 gemeldeten Fällen häuslicher Gewalt gingen in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 242 tödlich aus.

Die Progressive Movement Foundation für Frauen und Männer hat diese Statistik veröffentlicht. Sie soll die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf häusliche Gewalt lenken. „Dies bedeutet, dass in 65,9 Prozent der Fälle häuslicher Gewalt Todesdelikte vorkommen“, berichtete Angkhana Intasa, leitender Mitarbeiter der Stiftung, auf einer Pressekonferenz. Dieser Prozentsatz sei innerhalb von zwei Jahren um 48,5 Prozent gestiegen. Alkoholkonsum und Drogenmissbrauch sind Schlüsselfaktoren bei der Ermordung von Familienmitgliedern", sagte sie und fügte hinzu, dass Motive in der Regel Eifersucht, Wut und Geld seien. „Bis zu 94,9 Prozent der Menschen, die häusliche Gewalt erleben, haben sich entschieden, nicht zu intervenieren“, sagte sie weiter. Es sei an der Zeit für die thailändische Gesellschaft, ihre Einstellung zu ändern.