Von: Björn Jahner | 11.10.23

BANGKOK: Der Krieg in Israel und das gesunkene Vertrauen nach dem Amoklauf im Bangkoker Luxuseinkaufszentrum Siam Paragon in der vergangenen Woche werden voraussichtlich zu einem Rückgang der ausländischen Ankünfte in der nächsten Woche führen, obwohl der Privatsektor hofft, dass die Visumbefreiungsregelung den Markt in den nächsten zwei Monaten wiederbeleben kann.

Das Ministerium für Tourismus und Sport meldete für die vergangene Woche (2.-8. Oktober 2023) einen Rückgang der ausländischen Ankünfte auf 497.966, was einem Minus von 9,86 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht, da die chinesischen Urlauberzahlen deutlich zurückgingen.

Viele von ihnen kehrten frühzeitig nach Hause zurück, um überfüllte Flüge am Ende der Goldenen Woche zu vermeiden, während einige nach dem Amoklauf im Siam Paragon am 3. Oktober 2023, bei dem eine chinesische Touristin getötet wurde, um ihre Sicherheit besorgt waren.

Neue Befürchtungen wegen der Kämpfe zwischen Israel und den Hamas-Kämpfern könnten sich auf den Zustrom von Touristen auswirken, insbesondere aus dem Nahen Osten, was nach Angaben des Ministeriums zu einem Rückgang der Ankünfte auf 480.000 in der nächsten Woche führen könnte.

Tassapon Bijleveld, geschäftsführender Vorsitzender von Asia Aviation, der Holdinggesellschaft von Thai AirAsia, sagte, dass der durchschnittliche Auslastungsgrad auf den chinesischen Strecken aufgrund mehrerer negativer Faktoren bei etwa 70 Prozent liege.

Er sagte, dass die Visafreiheit immer noch als wirksame Maßnahme angesehen wird, um den chinesischen Markt zu beleben, aber der thailändische Tourismus kann eine kurzfristige Flaute nicht vermeiden, weil das Vertrauen in die Sicherheit der Touristen abnimmt.

Tassapon zufolge sollte der offizielle Besuch des Ministerpräsidenten Srettha Thavisin und des Ministeriums für Tourismus und Sport in der nächsten Woche in China darauf abzielen, das Vertrauen während der visafreien Zeit, die im Februar nächsten Jahres endet, wiederherzustellen, zumal die meisten Touristen immer noch über Sicherheitsfragen und die schleppende Wirtschaft besorgt sind.

Die Auswirkungen des chinesischen Marktes seien für die Luftfahrt ein größeres Problem als der Krieg in Israel, der sich noch nicht auf die Treibstoffkosten der Fluggesellschaften ausgewirkt habe, betonte er.

Tassapon wies darauf hin, dass der Preis für Flugzeugtreibstoff in dieser Woche überraschend von 120 US-Dollar pro Barrel auf etwa 105 US-Dollar gefallen sei, was in den nächsten Tagen beobachtet werden müsse, um eine klarere Preisentwicklung auf lange Sicht zu bestimmen.

Phunut Thanalaopanich, Präsident des nördlichen Verbands der thailändischen Hotelvereinigung, informierte, dass der chinesische Markt in Chiang Mai in diesem Jahr nicht sehr stark gewesen sei.

Die meisten chinesischen Touristen in Chiang Mai sind Familien und haben ihre Buchungen nach der Schießerei in Bangkok nicht abrupt storniert, da sie der Meinung waren, dass es sich um ein einzelnes Ereignis handelte, das meilenweit entfernt stattfand, erklärte er.

Nach Aussage von Phunut lag die durchschnittliche Belegung der Hotels in Chiang Mai im Oktober bei 55 Prozent, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, der auf einen trägen Inlandsmarkt zurückzuführen ist.

„Normalerweise würde der Inlandsmarkt ab diesem Monat die Hotelzimmer füllen, aber die längere Regenzeit in diesem Jahr hielt die Touristen davon ab, ihre Reisen zu planen,“ sagte er.

Phunut führte fort, dass die Reiseveranstalter nach wie vor davon ausgehen, dass die Visafreiheit in den nächsten Monaten dazu beitragen wird, den chinesischen Markt wieder anzukurbeln, aber es gibt Bedenken hinsichtlich der Kontrollmaßnahmen.

Er fügte hinzu, dass die Regierung die Sicherheitsmaßnahmen verstärken sollte, um zu verhindern, dass illegale Unternehmen die Visumbefreiung ausnutzen, denn wenn Berichte über illegale Unternehmen und Verbrechen, die auf Touristen abzielen, in den chinesischen sozialen Medien kursieren, würde dies zu einer langsamen Erholung führen.