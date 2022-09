Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die Ankündigung Indiens betreffend die Drosselung der Reisausfuhren, dürfte die Weltmarktpreise für dieses Grundnahrungsmittel in die Höhe treiben und einen scharfen Wettbewerb auf den konkurrierenden Weizen- und Maismärkten auslösen.

Händler und Analysten sagen, dass die Reispreise in den Hauptexportländern Indien, Thailand, Vietnam und Myanmar steigen werden, was die Importeure von Nahrungsmitteln treffen wird, die bereits jetzt unter höheren Kosten aufgrund des schlechten Wetters und des bewaffneten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine leiden. Am 8. September 2022 verbot Indien die Ausfuhr von Bruchreis und verhängte einen Zoll von 20 Prozent auf die Ausfuhr verschiedener Reissorten, da der weltgrößte Exporteur dieses Getreides versucht, das Angebot aufzustocken und die lokalen Preise niedrig zu halten, nachdem die unterdurchschnittlichen Monsunregenfälle die Aussaat eingeschränkt haben.

Phin Ziebell, Agrarökonom bei der National Australia Bank, sagte, dass die Nahrungsmittelsicherheit in vielen Ländern erheblich unter Druck geraten würde, und fügte hinzu, dass „die globalen Fundamentaldaten im gesamten Getreidekomplex weiter nach oben tendieren könnten“.

Die Weizenpreise in Chicago stiegen am Freitag zum dritten Mal in Folge, nachdem die indische Regierung die Reduzierung der Reisausfuhren bekanntgab.

Auf Indien entfallen mehr als 40 Prozent der weltweiten Reislieferungen und es konkurriert auf dem Weltmarkt mit Thailand, Vietnam, Pakistan und Myanmar.

Ein in Singapur ansässiger Händler sagte: „Die Preise in Myanmar dürften um 50 US-Dollar pro Tonne steigen, während die Lieferanten in Thailand und Vietnam den Preis für Reis erhöhen werden.“

Chookiat Ophaswongse, Ehrenpräsident des thailändischen Verbandes der Reisexporteure, erklärte gegenüber der Presse, die Entscheidung werde sich auf die Handelsströme auswirken, da die Preise für die Sorte weißer Reis in Indien etwa 60 bis 70 US-Dollar pro Tonne niedriger seien als in Thailand.