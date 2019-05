Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.19

BANGKOK: Sexualstraftäter, insbesondere Vergewaltiger und Menschen, die visuelle Bilder wie Videoclips von sexuellen Aktivitäten verbreiten oder teilen, werden nach dem kürzlich geänderten Strafgesetz härter bestraft.

Das geänderte Strafgesetz hat die Bedeutung von sexuellen Übergriffen neu definiert. Es erfasst jetzt Sodomie und Oralsex zusätzlich zum Geschlechtsverkehr, weiter die Verbreitung solcher sexuellen Aktivitäten über soziale Medien. Gemäß dem geänderten § 27 des Strafgesetzbuchs wird ein Sexualstraftäter, der eine andere Person (entweder männlich oder weiblich) unter Zwang, Gewaltanwendung oder in Fällen, in denen das Opfer nicht in der Lage ist, Widerstand zu leisten missbraucht, zu einer Freiheitsstrafe von 4 bis 20 Jahren und eine Geldstrafe zwischen 80.000 bis100.000 Baht verurteilt.

Wenn der Täter mit einer Waffe oder einem Sprengsatz bewaffnet ist, wird er zu einer Haftstrafe von 7 bis 20 Jahren und einer Geldstrafe zwischen 140.000 und 400.000 Baht verurteilt; bei Gruppenvergewaltigung drohen eine lebenslange Haft sowie ein Bußgeld von 300.000 und 400.000 Baht. Ist das Opfer jünger als 15 Jahre, wird der Täter mit einer Freiheitsstrafe zwischen 5 und 20 Jahren und einer Geldstrafe zwischen 100.000 und 400.000 Baht bestraft. Das gilt auch, wenn das Mädchen oder der Junge dem Sex zugestimmt hat. Wenn das Opfer jünger als 13 Jahre ist, können eine lebenslange Haftstrafe sowie 140.000 bis 400.000 Baht verhängt werden.

Wenn das Opfer während des sexuellen Übergriffs schwer verletzt wird, wird die Haftstrafe auf lebenslange Haft und die Geldstrafe auf 300.000 bis 400.000 Baht erhöht. Wenn das Opfer stirbt, droht dem verurteilten Täter die Todesstrafe oder lebenslange Haft. Wenn der Täter den sexuellen Übergriff zu seinen Gunsten oder zu Gunsten anderer visuell aufzeichnet, drohen ihm Strafen, die ein Drittel höher liegen. Wenn die aufgenommenen Bilder in sozialen Medien verbreitet oder hochgeladen werden, droht dem Täter eine um die Hälfte höhere Strafe. Mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren müssen Verurteilte rechnen, die Prostitution begünstigen oder andere Menschen in den Sexhandel locken und davon profitieren.