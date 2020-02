Härtere Strafen für EU-Kandidaten 

Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.20

BRÜSSEL (dpa) - Gut drei Monate ist es her, dass Frankreich mit einem Veto gegen neue EU-Beitrittsverhandlungen für heftigen Unmut sorgte. Paris forderte eine Reform des Aufnahmeverfahrens. Löst ein Vorschlag der EU-Kommission die Blockade?

Neue Regeln für die Beitrittsverhandlungen sollen den Balkanstaaten Nordmazedonien und Albanien den Weg in die Europäische Union ebnen. Länder, deren Reformen auf dem Weg in die Staatengemeinschaft nicht vorankommen oder sogar zurückgedreht werden, sollen stärker als bisher bestraft werden, heißt es in einem Vorschlag, den die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel vorlegte. Die ersten Reaktionen - außerhalb und innerhalb der EU - waren positiv.

Die Aufnahme von Verhandlungen über einen EU-Beitritt Nordmazedoniens und Albaniens war im Herbst vor allem am Widerstand des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gescheitert. Er forderte zunächst eine Reform des Aufnahmeverfahrens. Die EU-Staaten müssen dem Vorschlag der EU-Kommission jedoch noch zustimmen.

Er sieht unter anderem vor, dass die bislang 35 Verhandlungskapitel in sechs Themenbereiche aufgeteilt werden. Die Verhandlungen sollen jeweils zu den gesamten Bereichen aufgenommen werden. So soll mehr Dynamik in die Verhandlungen kommen. Bei Stillstand oder Rückschritten sollen die Verhandlungen hingegen ausgesetzt oder bereits abgeschlossene Teile wieder aufgenommen werden. Auch EU-Fördermittel und andere Formen der Unterstützung könnten gekürzt werden. Fragen des Rechtsstaats sollen stärker im Fokus stehen.

Um in der Bevölkerung der Beitrittskandidaten eine höhere Akzeptanz zu schaffen, will die EU-Kommission positive Auswirkungen von Reformen stärker herausstellen. Zu diesen Anreizen könnte eine schrittweise Beteiligung an einzelnen EU-Politikbereichen oder EU-Programmen gehören. Bei der Überwachung von Reformen sollen die EU-Staaten künftig stärker einbezogen werden. Dadurch sollten Überraschungen in letzter Sekunde verhindert werden, sagte der zuständige EU-Kommissar Oliver Varhelyi. Die grundsätzlichen Kriterien für einen EU-Beitritt sollen nicht geändert werden.

Der Frust über das französische Veto im Herbst war groß - auf dem Balkan, aber auch innerhalb der EU. Mit der Aussicht auf einen EU-Beitritt will die Staatengemeinschaft die Länder des Westbalkan zu demokratischen Reformen motivieren und enger an sich binden. Auch sicherheitspolitische und wirtschaftliche Interessen spielen eine Rolle. Schon jetzt füllen China und Russland das bestehende Vakuum. Varhelyi sagte: «Das ist eine geostrategische Investition, die wir alle leisten müssen.»

Die EU-Kommission hofft, dass die EU-Staaten der neuen Methodik sowie der Aufnahme von Gesprächen mit Nordmazedonien und Albanien noch vor einem Gipfeltreffen Anfang Mai in Zagreb zustimmen werden. Dann würden die neuen Regeln auf die beiden Staaten angewendet werden. Aber auch Serbien und Montenegro, mit denen bereits Verhandlungen laufen, könnten entscheiden, sie anzuwenden.

Frankreich, das noch vor wenigen Monaten gebremst hatte, sendete bereits positive Signale. Der Vorschlag sei «eine bedeutende Änderung und ein positives Signal», hieß es aus dem Elysée-Palast. Tatsächlich ähnelt er in weiten Teilen Vorschlägen, die Paris selbst im November vorgelegt hatte. Auch die Bundesregierung begrüßte den Vorschlag. Europastaatsminister Michael Roth (SPD) sprach von einem gelungenen Balanceakt, der die Anliegen der EU-Staaten, aber auch die der Kandidatenländer berücksichtige. Jetzt müsse die EU sich auf den Beginn von Verhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien einigen.

Skopje und Tirana bewerteten die neue Regeln ebenfalls positiv. «Die neue Methodik trägt (...) zu einem dynamischeren, berechenbareren und glaubwürdigeren Prozess bei», sagte der nordmazedonische Außenminister Nikola Dimitrov. Ähnlich äußerte sich sein albanischer Amtskollege Gent Cakaj. «Albanien ist bereit, substanzielle Reformen (...) im Einklang mit der neuen Methodologie durchzuführen», schrieb er auf Facebook. Sein Land blicke dem Beginn von Verhandlungen noch in diesem Jahr zuversichtlich entgegen.