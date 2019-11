Written by: Redaktion DER FARANG | 18/11/2019

BANGKOK: Opfer von Verkehrsunfällen demonstrierten in Stille am Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer am Sonntag vor dem Büro der Vereinten Nationen an der Ratchadamnoen Avenue.

Ihr Sprecher Pornprom Satrabhaya forderte eine Haftstrafe für betrunkene Fahrer von 12 bis 15 Jahren bei einem tödlichen Unfall. Tairjing Siriphanich, Generalsekretär der Don't Drive Drunk Foundation, betonte, die derzeitige Haftstrafe von drei bis zehn Jahren sei zu milde. Er sagte, die Menschen würden Angst haben, beim Fahren Alkohol zu trinken, wenn die Justiz sicherstellte, dass sie die gleichen Strafen erhielten, unabhängig von ihrem sozialen oder wirtschaftlichen Status.

Die Gruppe hatte einen Brief verfasst, in dem sie ihren Vorschlag an Premierminister Prayut Chan-o-cha und den Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, Slaikate Wattanapan, erläuterte. Laut der Bloomberg Philanthropies Initiative für globale Verkehrssicherheit (BIGRS) ist die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls bei Alkohol höher, und je höher der Blutalkoholspiegel ist, desto höher ist das Risiko. Derzeit werden betrunkene Fahrer, die andere Verkehrsteilnehmer verletzen oder töten, mit einer Geldstrafe von bis zu 120.000 Baht, einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Jahren oder beidem sowie einer Sperre des Führerscheins für zwei oder mehr Jahre belegt.

Thailands Straßen gehören zu den tödlichsten der Welt. Die Weltgesundheitsorganisation platziert Thailand mit durchschnittlich 22.000 Todesfällen pro Jahr und über 1 Million Verletzten weltweit auf Platz 9. Im Jahr 2018 waren die meisten verkehrsbedingten Todesfälle und Verletzten Motorradfahrer, auf die 92 Prozent der tödlichen Unfälle entfielen.