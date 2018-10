PATTAYA: Nach Koh Larn (DER FARANG berichtete) setzt die Stadtverwaltung ihre Kampagne für den Verzicht von Plastik- und Styroporverpackungen für Lebensmittel auch auf dem Festland fort.

Beamte der Umweltbehörde statteten den Händlern auf dem Lan-Pho-Markt in Naklua im hohen Norden von Pattaya einen Besuch ab und klärten sie über die Umweltprobleme auf, die von den Einwegverpackungen ausgehen. Sie werden aufgefordert, stattdessen auf biologisch abbaubare Verpackungen zurückzugreifen. Das Aufklärungsprogramm hat zum Ziel, über den nachhaltigeren Umgang mit Plastik zu informieren und steht im Einklang mit den landesweiten Bemühungen, Plastikmüll einzudämmen. So gilt seit Juni in allen 154 Nationalparks des Landes sowie thailändischen Zoos ein Verbot für das Mitführen von Speisen in Plastik- und Styroporverpackungen. Um alle Teile der Bevölkerung zu erreichen, soll die Kampagne auch auf Schulen und Restaurants ausgeweitet werden.