Händler bessern ihr Einkommen mit Drachen-Verkauf auf

Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.21

PATTAYA: Liegestuhl-Anbieter in Nordpattaya in der Nähe des Dusit Hotels haben in Zeiten der Coronakrise eine neue Einnahmequelle gefunden: Sie verkaufen Drachen.

Am Wochenende war die kühle Meeresbrise perfekt zum Drachensteigenlassen auf dem Sandstrand. Zahlreiche Thais kamen, um den Sonnenuntergang zu bewundern und kauften einen Drachen. Die 44-jährige Liegestuhlbetreiberin Srilissa berichtete, sie sei auf die Idee gekommen, Drachen zu verkaufen, um ihr Einkommen aufzubessern. Sie lobte Bürgermeister Sonthaya Khunpluem, weil dieser das Parken an der Strandpromenade erlaubt hatte. So würden mehr inländische Touristen ihr Fahrzeug auf der Beach Road abstellen und einen Drachen erwerben.