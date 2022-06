Foto: The Nation

BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) wird ab dem 1. Juli 2022 nach zweijähriger Aussetzung wieder Häftlinge für die Reinigung der Abwasserkanäle der thailändischen Hauptstadt einstellen.

Bangkoks neuer Gouverneur Chadchart Sittipunt traf am Dienstag mit dem Generaldirektor der Strafvollzugsbehörde Aryut Sinthoppan zusammen. Auf der Agenda des Treffens stand die Wiederaufnahme der Einstellung von Gefangenen zum Ausbaggern von Kanälen und Abwassersystemen.

Zuvor hatte das Ministerium in einem Schreiben die Abteilung für Entwässerung und Kanalisation der BMA gebeten, Gefangene für die Reinigung von Kanälen einzustellen. Die BMA hat viele Jahre lang Häftlinge für diese Aufgabe eingestellt, aber das Projekt wurde für zwei Jahre ausgesetzt, als Aswin Kwanmuang Gouverneur von Bangkok war.

Am 1. Juli wird die BMA die Häftlinge mit der besten Arbeitsdisziplin („exzellent“) einstellen. Die Stadtverwaltung plant die Reinigung von 6.000 Kilometern Abwasserkanälen und hat dafür ein Budget von 15 Millionen Baht bereitgestellt. Gouverneur Chadchart rechnete jedoch damit, in den ersten vier Monaten nur bis zu 500 Kilometer Abwasserkanäle reinigen zu können. Er hat sich zum Ziel gesetzt, so bald wie möglich 100 Kilometer Abwasserkanäle zu reinigen.

Khun Aryut bestätigte, dass seine Behörde 1.000 „exzellente“ Gefangene aus 10 Gefängnissen für diese Aufgabe einstellen wird. Alle Gefangenen werden vollständig geimpft und mit Antigentests auf Covid-19 getestet, bevor sie die Gefängnisse betreten oder verlassen dürfen.

Die Gefangenen dürfen sich nicht in der Öffentlichkeit bewegen und ihre Angehörigen dürfen sie nicht besuchen, während sie arbeiten. Khun Aryut fügte hinzu, dass die Abteilung Essen und Getränke als Arbeitsleistung bereitstellen werde. Außerdem erhalten die Gefangenen 70 Prozent der Vergütung erst nach Beendigung ihrer Haftstrafe.

Nach Aussage von Khun Aryut hätten Umfragen unter den Einwohnern Bangkoks ergeben, dass die Gefangenen bei der Reinigung der Abwasserkanäle in der Vergangenheit stets gute Arbeit geleistet hätten.