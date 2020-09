BANGKOK: Das Department of Disease Control (DDC) bestätigte am Donnerstag, dass ein 37-jähriger Mann, der wegen Drogen inhaftiert wurde, positiv auf Covid-19 getestet wurde. Dies ist der erste lokal übertragene Coronavirusfall in Thailand seit über 100 Tagen.

Dr. Suwanchai Wattanayingcharoenchai, Generaldirektor des DDC, sagte, der Gefangene sei vor kurzem in die Zentrale Sondervollzugsanstalt in Bangkok verlegt worden. Der Mann lebte in einer Wohnung in Bang Mod in Bangkok und arbeitete als DJ an der Rama III und Rama V Road, bevor er wegen Drogendelikten gefasst wurde. Der Häftling wurde jetzt in ein Krankenhaus eingeliefert, während die 34 Gefangenen, die sich in der gleichen Zelle befanden, unter Quarantäne gestellt wurden. Der Häftling soll mit fünf Verwandten in Kontakt gekommen sein, von denen zwei im Landesinneren leben.