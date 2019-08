Written by: Redaktion DER FARANG | 16/08/2019

Außenansicht der Justizvollzugsanstalt Bochum. Ein Häftling ist am Donnerstagabend aus einem Gefängnis in Bochum geflohen. Foto: -/Telenewsnetwork/dpa

Ein Häftling ist am Donnerstagabend aus einem Gefängnis in Bochum geflohen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, überwand der 42-jährige Straftäter eine rund fünf Meter hohe Mauer und tauchte in den umliegenden Straßen unter. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Mann, auch Spürhunde und ein Hubschrauber sind an dem Einsatz beteiligt. Der Serbe saß wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und schweren Raubes in der JVA. Er habe noch eine Haft bis 2021 zu verbüßen, hieß es weiter.