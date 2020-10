Hacker greifen Websites der Regierung an

Buddhipongse Punnakanta, Minister für für digitale Wirtschaft und Gesellschaft. Foto: The Nation

BANGKOK: Das Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DES) hat die Überwachung von Regierungs-Websites verstärkt, nachdem eine Hacker-Gruppe am Montag versucht hatte, in mehrere Webpages einzudringen.

Minister Buddhipongse Punnakanta sagte, er habe Berichte erhalten, dass eine Hackergruppe, die sich selbst „Cyber Three Fingers" nannte, angekündigt habe, Websites der Regierung anzugreifen. Als Reaktion hat das Ministerium dem thailändischen Computer Emergency Response Team und der Electronic Transactions Development Agency befohlen, die Websites der Regierung genau zu überwachen und vorbeugende Maßnahmen gegen die Angriffe zu ergreifen.

Am Montagnachmittag habe es mehrere Versuche gegeben, in die Website des Ministeriums mit einer ungewöhnlichen Geschwindigkeit einzudringen. Das sei eine der Methoden, die Angreifer anwendeten, um eine Website zu stören, indem sie den Server mit einer Flut von Internetverkehr überlasten, fügte Buddhipongse hinzu. Auch die Website der National Broadcasting and Telecommunications Commission sei ähnlichen Versuchen ausgesetzt gewesen und fiel für einige Minuten aus.

„Bedrohungen der Regierungsinfrastruktur sind während politischer Unruhen zu erwarten. Es könnte entweder ein Bluff oder ein echter Angriff gewesen sein. Das Ministerium hat sowohl Personal als auch Maßnahmen für den Fall eines Hackerangriffs vorbereitet“, betonte der Minister.