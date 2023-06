Von: Redaktion (dpa) | 29.06.23

BERN: Wölfe haben in der Schweiz dank gutem Herdenschutz im ersten Halbjahr deutlich weniger Nutztiere gerissen. Im Wallis gingen die Risse um 55 Prozent, im Graubünden um 80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück, berichtete die Tierschutzorganisation Gruppe Wolf Schweiz am Donnerstag. In den beiden Kantonen leben die meisten Wölfe. Im Wallis waren es in den ersten sechs Monaten noch 58 Risse, in Graubünden 27, sagte David Gerke, Geschäftsführer von Gruppe Wolf Schweiz. Nach Angaben der Organisation gibt es 26 Rudel und etwa ein Dutzend Wolfspaare in der Schweiz. Der Bestand wachse weiter.

«Der große Aufwand, den Alpbewirtschafter und Tierhalterinnen für den Herdenschutz betreiben, zahlt sich aus und wird respektiert», teilte die Organisation mit. Während im ersten Halbjahr 2022 im Wallis und Graubünden noch sechs Wölfe wegen Rissen zum Abschuss freigegeben wurden, war es in diesem Jahr noch kein einziger.

Gerissen werden zu rund 90 Prozent Schafe. Die seien jahrzehntelang frei geweidet worden, sagte Gerke. Mit der Rückkehr der Wölfe würden aber inzwischen Hirten eingesetzt, und das sei die Voraussetzung für einen guten Herdenschutz mit Hunden und elektrifizierten Zäunen.

Am 1. Juli tritt in der Schweiz eine neue Jagdverordnung in Kraft. Danach können Tiere schon nach weniger verursachten Schäden zum Abschuss freigegeben werden.